زيلينسكي يدّعي أن أوكرانيا لم تهاجم بوتين أو موسكو

أدعى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف لم تهاجهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو قصر الكرملين في موسكو.

ويأتي إدعاء زيلينسكي بعد هجمات إرهابية بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين.

وقالت الخدمة الصحفية في الكرملين: "حاول نظام كييف الليلة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، باستخدام طائرات مسيرة، تم تفجيرها، ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك".

وتم رصد أول طائرة مسيَرة فوق الكرملين في الساعة 2:27 صباحا بتوقيت موسكو، وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ واندلع حريق على سطحه.

وتم تسجيل هجوم الطائرة الثانية في الساعة 2:43 صباحا. وسقط حطامها على أراضي الكرملين.

يتبع..