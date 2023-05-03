فولودين: بعد الهجوم الإرهابي ضد الكرملين لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع نظام زيلينسكي

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن محاولة الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين، جعل من المستحيل إجراء أي مفاوضات مع نظام كييف.

وكتب فولودين في قناته على "تليغرام"، على خلفية ما حدث: "لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع نظام زيلينسكي".

واستبعد فولودين إمكانية إجراء مفاوضات مع كييف بعد محاولة الهجوم الإرهابي على الكرملين، ووصف الهجوم على الكرملين بأنه "هجوم على روسيا بأكملها".

ووفقا له، فإن القيادة الأوكرانية الحالية "ينبغي الاعتراف بها كمنظمة إرهابية".

وأفادت إدارة الرئاسة الروسية، باستهداف مسيرتين أوكرانيتين للكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيل المسيرتين".

وكان الكرملين قد أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي، وتوعد بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ موسكو بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

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المصدر: نوفوستي