رجحت وسائل الإعلام الفنلندية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة غير معلنة للعاصمة الفنلندية اليوم الأربعاء، سافر على متن طائرة أمريكية من طراز Boeing C-40B.

ووفقا لأكبر صحيفة في فنلندا Helsingin sanomat، ظهر "مكتب طيران" تابع لسلاح الجو الأمريكي في مطار هلسنكي، والذي يمكن أن يكون وسيلة نقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وتوضح الصحيفة، أنه من الناحية العملية، تعد هذه الطائرة النسخة العسكرية من أكثر طائرات الركاب شيوعا في العالم "بوينغ 737".

استخدمها زيلينسكي سابقا في رحلة إلى الولايات المتحدة، حيث سافر وكان جهاز الإرسال والاستقبال مفتوحا، على العكس من الزيارة إلى فنلندا، حيث يبدو أن جهاز الإرسال والاستقبال كان مغلقا.

ولاحظت الصحيفة، أن خدمة تتبع الرحلات الشهيرة Flightradar24، لم تكن تحتوي على معلومات حول هذه الرحلة.

وذكر التقرير أن الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، استخدمت طراز الطائرة هذا أيضا خلال زيارتها لتايوان.

المصدر: نوفوستي