الدفاع الروسية: نهج روسيا بشأن الردع النووي دفاعي بطبيعته

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، عقد إيجازا للملحقين العسكريين للدول الصديقة، مشيرا إلى أن نهج روسيا بشأن الردع النووي دفاعي بطبيعته.

ووفقا لبيان الوزارة: "على أساس الوثائق العقائدية، طُرحت النهج الروسية تجاه الردع النووي.. وأشار نائب الوزير إلى أن أنشطة روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية، وتهدف إلى ضمان حماية السيادة والسلامة الإقليمية من البلاد".

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين عن إحباط، هجوم إرهابي أوكراني، استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، باستخدام طائرات مسيرة.

كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين.

وقال بيسكوف اليوم الأربعاء، إن الرئيس كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

المصدر: تاس + RT