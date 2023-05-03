مسؤول أمريكي بشأن استهداف الكرملين: لم يكن هناك تحذير مسبق من قبل الأوكرانيين ونقيم المعلومات

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن الولايات المتحدة تحاول التحقق من تقارير عن محاولة هجوم بطائرة مسيرة على الكرملين.

وأكد المسؤول الأمريكي أنه لم يكن هناك تحذير مسبق لواشنطن من قبل الأوكرانيين ونقيم حاليا المعلومات.

وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية في الكرملين إن نظام كييف حاول الليلة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، باستخدام طائرات مسيرة، تم تفجيرها، ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك.

وتم رصد أول طائرة مسيَرة فوق الكرملين في الساعة 2:27 صباحا بتوقيت موسكو، وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ واندلع حريق على سطحه.

وتم تسجيل هجوم الطائرة الثانية في الساعة 2:43 صباحا. وسقط حطامها على أراضي الكرملين.

وقال مسؤول أمريكي مجهول للوكالة "ما زلنا نحاول تقييم هذه المعلومات"، مضيفا: " لم يكن هناك تحذير مسبق قدم لواشنطن من قبل الأوكرانيين".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي تعليقا على محاولة اغتيال الرئيس الروسي: "الجهود جارية للتحقق مما إذا كانت هذه الضربة قد حدثت، مشيرا إلى أنه إذا تمت لم يكن هناك تحذير مسبق قدم للولايات المتحدة من قبل الأوكرانيين أو أي طرف آخر".

ووفقا لبيان الرئاسة الروسية، حيث نشرت أن كييف حاولت ليلة أمس الثلاثاء إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وتابع المنشور: "وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين".

ونتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد. كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين.

وقد نشرت لقطات لهجمات الطائرتين، فيما اعتبرت روسيا الهجوم على المقر الرئاسي عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

ومن جانبه، قال النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، إن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي مسوغ لـ "حرب حقيقية" وتصفية قيادة أوكرانيا.

وأضاف ميرنوف في بيان: "هذا مبرر للحرب. لحرب حقيقية والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا سبب لنضرب مخابئهم".

وأشار ميرنوف إلى أنه يمكن أن تكون هناك عدة خيارات لزيلينسكي، بما في ذلك مواجهة محكمة دولية لجرائم الحرب.

وشدد ميرونوف: "بالنسبة إلى زيلينسكي ومجلسه العسكري، يمكن أن تكون هناك ثلاثة خيارات فقط: تكرار مصير هتلر، أو تكرار مصير الإرهابي دوداييف، أو مواجهة المحكمة الدولية لجرائم الحرب والجرائم الأخرى".

المصدر: نوفوستي + RT