أكد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، أن قوات نظام كييف تتكبد خسائر فادحة ببلدة بيلوغوروفكا بجمهورية لوغانسك، مؤكدا تراجع قوات نظام كييف 1.5 كيلومتر في خمسة أيام.

وأكد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أن هجوم قوات كييف المضاد سينتهي بهزيمة مدوّية لها، لأنها ستخسر جنودها ولن يتبقى في صفوفها مدافعون.

وقال علاء الدينوف، في وقت سابق الأربعاء، إن "جنودا من قوات "أحمد" الروسية الخاصة ومجموعة القوات الجنوبية دخلوا الأراضي في بيلوغوروفكا في اتجاه كريمنسك، ودفعوا القوات الأوكرانية 1.5 كيلومتر في خمسة أيام".

وأوضح: "خلال هذه الأيام، سحب العدو كمية كبيرة من الموارد التي حولها إلى هذه المنطقة، والتي نقوم بتدميرها بشكل منهجي كل يوم".

وأضاف أنه "في الوقت الحالي نحن لا نسمح لهم باتخاذ أي إجراء، نحن ندمرهم بشكل منهجي، لقد تكبد العدو خسائر فادحة خلال هذه الأيام، وسنواصل القيام بهذا العمل حتى يعلم العدو أننا في طريقنا للهجوم، وطرده من مواقعه كل يوم ".

وأعلنت قيادة مجموعة القوات الجنوبية الروسية، في وقت سابق، أن قواتها دمرت معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية وتم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا.

وأفادت القيادة الجنوبية أنه "نتيجة للعمليات الناجحة للوحدات الجنوبية تم تدمير معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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المصدر: نوفوستي