أكد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، أن هجوم قوات كييف المضاد سينتهي بهزيمة مدوّية لها، لأنها ستخسر جنودها ولن يتبقى في صفوفها مدافعون.

وقال علاء الدينوف: "بعد هذا الهجوم ستكون قوات كييف عاجزة تماما عن جمع أي وسائل من أجل خوض حرب دفاعية لفترة طويلة لأن جنودها سيكونون قد قتلوا".

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وأضاف: "ستكون هذه المعركة حاسمة بالنسبة لنا على طريق النصر، وبالنسبة لهم معركة حاسمة على طريق هزيمتهم".

وأكد أن القوى والوسائل التي تمتلكها كييف "لا يمكنها تغيير مسار التاريخ".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحور لوغانسك، فإن القوات الأوكرانية ليس لديها هذه الكمية من القوات والوسائل التي من شأنها أن تشير إلى أنها اليوم أو غدا ستشن هجوما مضادا.

المصدر: نوفوستي