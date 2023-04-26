قائد "الناتو" في أوروبا يرفض إعطاء تفاصيل عن دور واشنطن في الهجوم الأوكراني المضاد

أعلن القائد العام لقوات حلف "الناتو" في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، أن الولايات المتحدة بحثت مع أوكرانيا هجوم قوات كييف المضاد.

وقال كافولي متحدثا في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "يحتل الأوكرانيون موقعا متميزا للغاية. لديهم نقاط ضعف معينة، لكنني أفضل عدم التحدث عنها علنا. في ما يتعلق بما هو مفاجئ وأشياء من هذا القبيل، بالطبع عملنا معهم. وبالطبع، لن يكون الهجوم مفاجئا إن أعلنا عنه بصوت عال".

إقرأ المزيد

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، في مقال نشرته، بأن أوكرانيا تعمد إلى نشر أكبر قدر ممكن من المعلومات المضللة، حول زمان ومكان الهجوم المضاد المرتقب.

وأشار عدد من الخبراء إلى أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة التي تطلقها كل من كييف وواشنطن، وأنها قد تكون جزءا من حملة تضليل مدروسة.

المصدر: RT