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روسيا تدمّر معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بيلوغوروفكا بجمهورية لوغانسك

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روسيا تدمّر معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بيلوغوروفكا بجمهورية لوغانسك
Legion-Media
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أعلنت قيادة مجموعة القوات الجنوبية الروسية أن قواتها دمرت معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية وتم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا.  

وأفادت القيادة الجنوبية لوكالة تاس: أنه "نتيجة للعمليات الناجحة للوحدات الجنوبية تم تدمير معقلين للقوات المسلحة الاوكرانية بالقرب من بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وذكرت القيادة أن الاستخدام المكثف للقذائف المدفعية والصاروخية قضى على 20 جنديا أوكرانيا متحصنين في مواقعهم".

وفي ذات السياق وردت معلومات يوم السبت، أن القوات الروسية حيدت أكثر من 30 جنديا معاديا بالقرب من بيلوجورودكا في لوغانسك كما تمت السيطرة على الموقع الذي تحصنوا فيه.

المصدر: تاس

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