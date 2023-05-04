البنتاغون: قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية بلغت 35.7 مليار دولار

أعلن البنتاغون أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى 35.7 مليار دولار، بعد تخصيص حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 300 مليون دولار.

وتتضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ذخيرة لأنظمة HIMARS وصواريخ "هيدرا 70" والذخيرة للمدفعية والأنظمة المضادة للدبابات.

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وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن قيمة المساعدات العسكرية التي تم تقديمها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022.

وأضاف بيان البنتاغون أن إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا 36.4 مليار دولار منذ توليها السلطة في يناير 2021.

المصدر: تاس