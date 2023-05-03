لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بـ"عمل إرهابي" بعد محاولة استهداف الكرملين

بموجب نص المادة "عمل إرهابي" رفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب محاولة ضرب مقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين، بحسبما ذكرته قناة اللجنة على "تيلغرام".

وقال بيان اللجنة: "بالنيابة عن ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، رُفعت دعوى جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (العمل الإرهابي) فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف المهاجمة بالطائرات المسيرة لمقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين".

وبحسب بيان اللجنة، استهدفت طائرتان مسيرتان مبنى الكرملين.

وأشارت إلى أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذتها القوات العسكرية والأجهزة الأمنية في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرات عن العمل.

المصدر: نوفوستي