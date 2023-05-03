مجلس مدينة أوديسا يطالب حكومة كييف بمصادرة مبنى القنصلية الروسية في المدينة

طالب مجلس مدينة أوديسا قيام مجلس وزراء حكومة كييف بمصادرة مبنى القنصلية الروسية في المدينة، وذلك بعد أن فسخ مجلس مدينة كييف عقد الإيجار المبرم مع السفارة الروسية خلال الشهر الماضي.

هذا وصوّت أعضاء مجلس مدينة أوديسا لصالح النداء الموجّه إلى مجلس الوزراء، بحسبما ذكرته قناة "سوسبيلني تي في" الأوكرانية.

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يشار إلى أن مباني القنصلية الروسية في أوديسا تقع في منطقة بريمورسكي بمركز المدينة، وفي الوقت الحالي، لا تقوم القنصلية بمهامها، حيث انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

إلى ذلك وبتاريخ 20 أبريل الفائت، أنهى مجلس مدينة كييف صلاحية عقد إيجار قطعة الأرض التي يقع عليها مبنى السفارة الروسية، ودعت الحكومة الأوكرانية إلى مصادرة المبنى.

الجدير بالذكر أنه في يوم 22 فبراير 2022، أعلنت وزارة الخارجية الروسية إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا من أجل ضمان سلامتهم.

المصدر: تاس