الدفاع الروسية تعلن تدمير 16 مسيرة أوكرانية وتصفية أكثر من 585 عنصرا على كافة المحاور

في محور دونيتسك واصلت القوات الروسية وفرق الهجوم عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك، كما نفذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 64 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 385 جنديا ومرتزقا وتدمير مدافع D-20 و D-30.