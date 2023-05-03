الدفاع الروسية تعلن تدمير 16 مسيرة أوكرانية وتصفية أكثر من 585 عنصرا على كافة المحاور
أفادت الدفاع الروسية بتدمير 16 مسيرة وأسلحة وصواريخ أمريكية الصنع وتصفية أكثر من 585 جنديا أوكرانيا ومرتزقة أجانب على كافة المحاور.
وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:
في محور كوبيانسك، تم تصفية 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30.
في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعين من طراز Msta-B.
في محور دونيتسك واصلت القوات الروسية وفرق الهجوم عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك، كما نفذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 64 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 385 جنديا ومرتزقا وتدمير مدافع D-20 و D-30.
في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 70 جنديا، وتم تدمير مدافع هاوتزر Hyacinth-B.
في محور خيرسون، تم تصفية حوالي 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر جياسينت-بي كما تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya.
في منطقة ستيبنوغورسك، في زاباروجيه، تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية بروغرس في منطقة سومي.
اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ HIMARS وقنبلة جوية موجهة من طراز JDAM أمريكية الصنع.
تم تدمير ست عشرة مسيرة أوكرانية في منطقة خيرسون ولوغانسك ودونيتسك وخاركوف وروماشكوفو في منطقة سومي.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية