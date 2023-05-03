مستشار سابق للبنتاغون يشيد بعملية خارقة للاستخبارات الروسية ضد قوات كييف

أكد المستشار السابق للبنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الاستخبارات الروسية نفذت عملية خارقة وتوّجت بالقضاء على مقرات تسعة ألوية عسكرية أوكرانية.

وأضاف ماكغريغور على قناته في موقع "يوتيوب": "تقوم أجهزة الاستخبارات الروسية بعمل رائع، ولديها معلومات دقيقة عن مراكز السيطرة التابعة للكتائب الأوكرانية".

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وبحسب قوله، فإن الولايات المتحدة تقوم أيضا بتقديم المعلومات إلى القوات المسلحة الأوكرانية، إلا أن تدمير المقرات الرئيسية وآلاف الأفراد العسكريين رفيعي المستوى في كييف يعتبر أعلى مستويات المهارة.

وكان ماكغريغور قد صرح في وقت سابق أنه تمت مهاجمة قيادة التحكم الرئيسية لـ9 ألوية أوكرانية، ونتيجة لذلك خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ضباطا رفيعي المستوى.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في الأول من مايو الجاري، عن هجوم صاروخي جماعي شنته بالأسلحة الدقيقة بعيدة المدى على أهداف تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

المصدر: نوفوستي