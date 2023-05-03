الدفاع الروسية: واشنطن رفضت مطالبنا بسحب أسلحتها النووية إلى أراضيها

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في إحاطة مع الملحقين العسكريين للدول الصديقة، بأن الولايات المتحدة رفضت مطالبنا بسحب أسلحتها النووية إلى أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان: "تم إجراء تقييم للإجراءات الأمريكية لنشر أسلحة نووية في أوروبا، وكذلك الأنشطة المشتركة مع حلف شمال الأطلسي في إعداد وإجراء مهمات نووية بمشاركة القوات الجوية للدول التي لا تمتلك أسلحة نووية".

وشدد نائب الوزير على أنه تم رفض مطالب روسيا بوقف مثل هذه الممارسات و"سحب الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضيها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو".

كما أكد فومين، أن نهج روسيا بشأن الردع النووي دفاعي بطبيعته.

ووفقا لبيان الوزارة: "على أساس الوثائق العقائدية، طُرحت النهج الروسية تجاه الردع النووي.. وأشار نائب الوزير إلى أن أنشطة روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية، وتهدف إلى ضمان حماية السيادة والسلامة الإقليمية من البلاد".

المصدر: تاس + RT