أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مقتل وجرح عشرات الجنود الأوكرانيين نتيجة هجوم صاروخي روسي على موقع تدريب أوكراني في مدينة زابوروجيه.

وقال روغوف: "هاجمت القوات الروسية موقعا بالقرب من نهر موكرا موسكوفكا في منطقة شيفتشينكوفسكي بمدينة زابوروجيه، حيث يتم تدريب القوات الأوكرانية تحت قيادة مدربين أجانب. وأثناء التدريب، حلق صاروخ هناك، أجد صعوبة في تحديد العدد الدقيق للخسائر بين الجنود، لكننا نتحدث عن العشرات من سيارات الإسعاف عملت لفترة طويلة جدا.. الضربة نفسها كانت بالأمس".

ويوم الاثنين، قال روغوف إنه نتيجة لغارات القوات الروسية على مستودعات الذخيرة والوقود في بافلوغراد، بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، تم قطع الدعم عن ثلاثة ألوية من القوات الأوكرانية إلى زابوروجيه.

وفي وقت سابق، قال روغوف إن القيادة الأوكرانية كانت تنشر لواء الهجوم 46 المحمول جوا، اللواء 116 و118 من القوات الأوكرانية إلى منطقة زابوروجيه بالإضافة إلى 12 ألف جندي على خط التماس في منطقة غوليابول وأوريخوف.

ووفقا له، في حالة حدوث هجوم في هذه المنطقة، فإن القوات الأوكرانية، بسبب نقص القوات، ستتجنب القتال في المدن والاقتحام إلى بحر آزوف شرق ميليتوبول من أجل قطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.

المصدر: تاس