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البيت الأبيض: لا نشجع كييف على توجيه ضربات إلى أراضي روسيا

سقوط مسيّرة في مدينة كولومنا بالقرب من موسكو

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سقوط مسيّرة في مدينة كولومنا بالقرب من موسكو
Legion-Media
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ذكرت وكالات إنفاذ القانون الروسية، أنه تم العثور على حطام من طائرة مسيّرة في كولومنا، بالقرب من موسكو.

ووفقا لوكالات إنفاذ القانون، "لم تقع أية أضرار أو إصابات بين المواطنين، منوهة بأنه لم يعرف حتى اللحظة مصدر المسيرة، ومن الجهة المسؤولة عنها".

وقالت المصادر إن "هناك حفرة صغيرة في موقع التحطم، دون الخوض في التفاصيل".

وأشارت دون أن تحدد التفاصيل "في كولومنا، تم العثور على شظايا طائرة مسيرة، وهناك حفرة صغيرة في موقع التحطم".

وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، في وقت سابق، أن كييف حاولت استهداف الكرملين باستخدام طائرات مسيّرة، وسرعان ما أسقطهما الجيش الروسي والخدمات الخاصة الروسية.

وأكد الكرملين أن هذا هجوم إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية متى وكيفما تراها مناسبة.

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المصدر: تاس 

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