واشنطن تعقد اجتماعا لأعضاء لجنة المخابرات بشأن الهجمات على الكرملين

سيعقد مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا لأعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الهجوم بالطائرات المسيّرة على الكرملين.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إنها على علم بالتقارير عن محاولة هجوم بطائرات مسيّرة على الكرملين، لكن لا يمكنها التعليق عليها بعد.

وقال متحدث باسم البنتاغون: "لقد اطلعنا على هذه التقارير، لكن لا يمكننا إبداء أي تعليق بعد".

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، أن كييف حاولت في الليل استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين باستخدام طائرات مسيّرة.

واستهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، وسرعان ما أسقطهما الجيش الروسي والخدمات الخاصة الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصب بأذى ويواصل العمل كالمعتاد.

وأكد الكرملين أن هذا هجوم إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية متى وكيفما تراه مناسبا.

المصدر: نوفوستي + RT