مادورو يدين الهجوم على الكرملين

دان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهجوم بالطائرات المسيرة على الكرملين، معبرا عن التضامن مع روسيا "شعبا وحكومة".

وقال مادورو في بيان، نشرته الخارجية الفنزويلية، يوم الأربعاء، إنه "يعبر عن إدانته الكاملة للمحاولة البائسة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف أن "جمهورية فنزويلا البوليفارية تعبر عن تضامنها الكامل مع روسيا شعبا وحكومة في ظل هذه الأحداث، وتأمل بأن الأجهزة المعنية ستحاسب منفذي ومدبري هذا الهجوم".

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وأشاد مادورو بعمل الأجهزة الأمنية الروسية التي "تمكنت من التصدي للطائرتين المسيرتين اللتين استهدفتا قصر الكرملين بقصد محاولة اغتيال الرئيس بوتين".

يذكر أن روسيا أعلنت عن "إحباط عملية إرهابية"، حيث تم استهداف المباني داخل الكرملين بطائرتين مسيرتين. واتهم مسؤولون روس أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم، فيما نفت أوكرانيا علاقتها بالحادث.

المصدر: نوفوستي