بلينكن: أطلب من حاملي جواز السفر الأمريكي إعادة النظر في خططهم لزيارة روسيا

أوصى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع مواطني بلاده بمن فيهم الصحفيون، إعادة النظر في خططهم لزيارة روسيا، وذلك بسبب وجود تهديدات "بالاعتقال غير المشروع"، على حد زعمه.

وصرّح بلينكن بذلك، اليوم الأربعاء خلال مقابلة مفتوحة عبر الإنترنت مع صحيفة "واشنطن بوست"، مشيرا بالقول: "بصفتنا الحكومة، نوصي بطبيعة الحال بأن يعيد أي حامل لجواز سفر أمريكي، النظر بجديّة في خططه السفر إلى عدد من البلدان حيث يتم فيها تنفيذ مثل هذه الممارسات (الاعتقال غير المشروع)".

وأضاف: "نوصي بالمثل للصحفيين، ولكنّني أفهم أيضا أنكم تشعرون بالحاجة للعمل. إن قيمة هذا العمل لا تقدر بثمن"، وذلك في إطار رده على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية أن تطلب من الصحفيين تجنب السفر إلى روسيا وبيلاروس.

المصدر: تاس