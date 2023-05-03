شبه جزيرة القرم تعمل على تأميم ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية

أفاد رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف، بأن العمل جار على تحديد ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية في جمهورية القرم، وسيتم العمل على تأميمها.

وأوضح كونستانتينوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، "يتم الآن إنجاز الكثير من العمل على كمية كبيرة جدا من هذه الممتلكات، ولا يمكننا الإعلان عن العناصر المدرجة فيها مسبقا، وذلك بالنظر إلى أن الملاك الأوكرانيين سيصبحون أكثر نشاطا، عندما يكتشفون مخططاتنا، ويشرعون في محاولات سحب أرباحهم منها".

وأضاف أنه تقرر بيع الممتلكات المؤممة خلال النصف الثاني من العام الجاري، عن طريق المزادات العلنية.

وتجدر الإشارة، إلى أن برلمان القرم اتخذ قرارا في وقت سابق، ينص على تأميم ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية المرتبطة بسلطات كييف، وشملت هذه القائمة كلا من رينات أحمدوف وإيغور كولومويسكي وأرسيني ياتسينيوك ونيستور شوفريتش وسيرغي تاروتا وآخرين.

وقال رئيس الجمهورية، سيرغي أكسيونوف، إن جميع عائدات بيع هذه العقارات ستذهب إلى احتياجات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي