بلينكن: القرار يعود لأوكرانيا بشأن كيفية الدفاع عن نفسها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، معلقا على هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار على الكرملين، إن القرار يعود لأوكرانيا بشأن اختيار كيفية الدفاع عن نفسها.

وأوضح بلينكن أنه اطلع على التقارير عن الهجوم على الكرملين، زاعما أنه "لا يمكننا تأكيد صحتها".

في وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية في الكرملين إن نظام كييف حاول الليلة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، باستخدام طائرات مسيرة، تم تفجيرها، ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك.

وتم رصد أول طائرة مسيَرة فوق الكرملين في الساعة 2:27 صباحا بتوقيت موسكو، وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ واندلع حريق على سطحه.

وتم تسجيل هجوم الطائرة الثانية في الساعة 2:43 صباحا. وسقط حطامها على أراضي الكرملين.

المصدر: "تاس"