صرح نائب رئيس مكتب زيلينسكي إيغور جوفكفا، بأن قادة حلف الناتو ارتكبوا خطأ فادحا عام 2008، عندما امتنعوا عن تزويد أوكرانيا بخطة عمل للانضمام للحلف.

وأضاف جوفكفا لصحيفة "تي سي إن" الأوكرانية: "ينص قرار قمة الناتو في بوخارست في عام 2008 على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف الناتو، الأمر فقط هو أن الحلف أو الدول الأعضاء فيه، لم يجرؤوا حينها على اتخاذ قرار بمنح أوكرانيا خطة عمل للعضوية".

وأشار إلى أن عبارة "أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف الناتو أصبحت تعويذة"، منوها بأن افتقار الدول الأعضاء في حلف الناتو للإرادة السياسية له عواقب على البلدان الفردية، بما في ذلك أوكرانيا.

وقال إن "خطوة منح خطة عمل البحر الأبيض المتوسط اليوم، غير ضرورية على الإطلاق، فقد انضمت فنلندا للحلف دونها".

وشدد جوفكفا على أن دور أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في التحضير لقمة فيلنيوس لكييف "مهم للغاية، لأنه يخاطب وزراء دفاع الدول المشاركة في رامشتاين، حيث تتم مناقشة احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة.

المثدر: نوفوستي