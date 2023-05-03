الاتحاد الأوروبي يخصص 1.5 مليار يورو إضافية لتصنيع الذخيرة لأوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 1.5 مليار يورو أخرى لإنتاج الذخيرة لأوكرانيا.

ونقل بيان صحفي صادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،: "سنشتري مع الدول الأعضاء بشكل مشترك المزيد من الذخيرة لأوكرانيا، ولهذا الغرض نخصص مليار يورو إضافي".

وتعتزم بروكسل إنفاق 500 مليون يورو أخرى على توسيع إنتاج القذائف في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية في غضون 12 شهرا، ولهذا الغرض، سيتم تخصيص مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي (EPF).

وأكدت موسكو في وقت سابق أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات المسلحة الروسية.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

المصدر: نوفوستي