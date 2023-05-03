ضابط في الجيش الأمريكي يحذر زيلينسكي من كارثة مقبلة

حذر المقدم في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أنه سيتعين عليه الاختيار بين محادثات سلام مع موسكو لإنهاء الصراع أو مواصلة القتال ومزيد من الخسائر.

وقال ديفيس في مقال نشره موقع "19FortyFive" إن مواصلة القتال ستعني لأوكرانيا مزيدا من خسارة الأراضي.

وأوضح الخبير العسكري أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يريد الموافقة على أي صفقة من شأنها أن تترك الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية، لكن الحقيقة هي أنه لا يملك القدرة على الانتصار على الجيش الروسي".

وبحسب الضابط الأمريكي، فإن الهجوم المضاد الأوكراني لن يحقق أي نجاح كبير لكييف، لأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القوة العسكرية الكافية لمواجهة القوات الروسية، التي تتفوق على عدد القوات الأوكرانية من حيث الجنود والأسلحة والمعدات.

واشار ديفيس إلى أنه "في ظل هذه الظروف، على المدى القصير أو المتوسط​​، ليس لدى أوكرانيا مسار معقول لتحقيق هدفها".

بالإضافة إلى ذلك أكد ديفيس أن العديد من الدول في أوروبا أدركت أن كييف لن تكون قادرة على كسب الصراع، وهم يفضلون أن يوافق زيلينسكي على المفاوضات.

المصدر: نوفوستي