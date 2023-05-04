"الدوما": الهجمات على رئيس روسيا تستهدف جميع المواطنين

أكد رئيس كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما الروسي فلاديمير فاسيليف، أن هجوم المسيرات على الكرملين وتخريب السكك الحديدية ومنشآت البنية التحتية من مظاهر الإرهاب من جانب كييف.

وكتب فاسيليف في قناته على "تيلغرام": "جميع هذه المظاهر الإرهابية تحتاج إلى أقصى حد من اللُحمة لمواجهتها".

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وأضاف: "الهجوم على الكرملين، ومحاولات اغتيال القادة السياسيين، وعمليات تخريب السكك الحديدية، وخطوط الطاقة الكهربائية، ومنشآت البنية التحتية، بما في ذلك تفجير جسر القرم، وتفجير أنابيب الغاز - كل هذه حقائق عن الأنشطة الإرهابية لنظام كييف والقيمين على نظامه".

كما أشار النائب في مجلس الدوما إلى أن البلاد "وبثمن باهظ الخبرة التي اكتسبتها في مجال هزيمة الإرهاب خلال السنوات التي كانت فيها روسيا تنهض في نفسها على طريق السيادة".

ولفت فاسيليف إلى دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك.

وأردف قائلا: "اليوم ، رفع الإرهاب رأسه مرة أخرى وضرب قلب روسيا. والهجمات التي تستهدف الرئيس موجهة إلى كل واحد منا. ومن أجل مواجهتها، نحتاج إلى أقصى قدر من الوحدة واليقظة والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، والأهم من ذلك، فهم أن الدفاع عن الوطن الأم والرئيس هو واجب الجميع!".

هذا وقد حاولت طائرتان مسيرتان ليل 3 مايو مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين.

المصدر: تاس