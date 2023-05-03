"الدوما" يطالب بأقصى رد ممكن على كييف ويؤكد الهدف من هجوم المسيرات على الكرملين

أكد رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، ضرورة الرد بأقصى ما يمكن بعد هجوم المسيرات على الكرملين، لافتا إلى أن كل شيء هنا في الهجوم يشير إلى يد أوكرانيا.

وكتب سلوتسكي ذلك، اليوم الأربعاء في قناته على "تيلغرام"، مشيرا إلى أنه من أرجاء مكتب زيلينسكي، الذي يقوم حاليا بجولة فنلندية، يمكن للمرء سماع الجعجعة والأعذار والبيانات المثيرة للشفقة حول عدم تورط كييف في هجمات الطائرات المسيرة على الكرملين".

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وقال سلوتسكي: "إن هذا صعب التصديق، كل شيء هنا يشير لوجود أثر أوكراني ".

وبحسب قوله، من غير المنطقي حاليا الحديث مرة أخرى عن تجاوز نظام كييف للخطوط الحمراء.

"كان جليا أن الهدف من هذا العمل الإرهابي المخطط ومحاولة اغتيال رئيس روسيا، بث الذعر في نفوس الروس عشية الاحتفالات بمناسبة يوم النصر. ولذلك، يجب أن يكون الرد قاسيا وصارما قدر الإمكان".

هذا وقد حاول نظام كييف ليل الأربعاء مهاجمة الكرملين باستخدام طائرتين مسيرتين، وذكر بيان المكتب الصحفي للكرملين. أنه تم تعطيل هذه المسيرات، ولم يتعرض نتيجة هذا الحادث أي أحد للأذى.

وذكر الكرملين أنه يعتبر هذه الحادثة محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد احتفاظ روسيا بحق الرد.

المصدر: تاس