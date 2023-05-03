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الرئيس الكولومبي ينتقد الغرب على ازدواجية المعايير في تقييم الوضع بأوكرانيا

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الرئيس الكولومبي ينتقد الغرب على ازدواجية المعايير في تقييم الوضع بأوكرانيا
Globallookpress
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انتقد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، الدول الغربية على المعايير المزدوجة في مقاربتها للوضع في أوكرانيا، مؤكدا أن الأزمة ستنتهي إذا توقف الغرب عن النظر إلى كييف كأرض لحلف"الناتو".

وقال الرئيس الكولومبي في مقابلة مع صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن "كولومبيا ليست مهتمة بمواصلة هذه الأزمة".

وأضاف: "لقد دافعت أوروبا عن نفسها في الناتو، لكنها غزت دولا أخرى من خلاله".

وأكد رئيس كولومبيا: "أخبرت الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه بقيادته للأزمة الأوكرانية، لن يكون لديه القيادة العالمية ..".

وأوضح الرئيس الكولومبي: "ستنتهي الأزمة بسهولة إذا توقفنا عن النظر إلى أوكرانيا كأرض لحلف الناتو،.. وبذلك، فإن الروس والأوكرانيين ستكون لديهم فرصة أفضل للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأكد الرئيس الكولومبي، في وقت سابق، رفضه تزويد أوكرانيا بأسلحة ومروحيات استوردتها بلاده من روسيا سابقا.

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المصدر: تاس 

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