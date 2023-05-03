البيت الأبيض: لا نشجع كييف على توجيه ضربات إلى أراضي روسيا

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، حول تورط كييف في الهجوم على الكرملين بطائرات مسيّرة، بأن واشنطن لا تشجع أوكرانيا على توجيه ضربات إلى أراضي روسيا الاتحادية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية لا تستطيع التأكد من صحة التقارير حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولايمكن التعليق عليها الان ولن نستبق التدقيق.

وأضافت : "لن نستبق التكهنات في موضوع الاعتداء بالمسيرات".

يتبع..