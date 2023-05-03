روغوف: قوات نظام كييف تتراجع بعد تكبدها خسائر فادحة على اتجاه أوريخوف

قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما باتجاه أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه، وأصيبت دبابة معادية وناقلة جند مدرعة.

وأشار روغوف، إنه "في مساء يوم 3 مايو، بعد قصف مدفعي مكثف، شنت مجموعة مدرعة من القوات المسلحة الأوكرانية هجوما في اتجاه أوريخوف وأصيبت دبابة معادية وناقلة جند مدرعة".

وأكد روغوف: "يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر في كل من الأفراد والمعدات".

وأضاف: "تراجعت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، التي حاولت في المساء إجراء استطلاع في اتجاه أوريخوف في منطقة زابوروجيه، بعد أن تكبدت خسائر فادحة".

كما أوضح إن "الاشتباكات في هذا الجزء من خط التماس قد اكتملت، وانسحبت الوحدات الأوكرانية لتلعق جراحها".

كما أعلن، في وقت سابق، عن مقتل وجرح عشرات الجنود الأوكرانيين نتيجة هجوم صاروخي روسي على موقع تدريب أوكراني في مدينة زابوروجيه.

وأشار قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، أن قوات نظام كييف تتكبد خسائر فادحة ببلدة بيلوغوروفكا بجمهورية لوغانسك، مؤكدا تراجع قوات نظام كييف 1.5 كيلومتر في خمسة أيام.

وشدد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أن هجوم قوات كييف المضاد سينتهي بهزيمة مدوّية لها، لأنها ستخسر جنودها ولن يتبقى في صفوفها مدافعون.

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المصدر: تاس