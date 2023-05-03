موسكو تتوعد الناتو في حال اقترابه من حدودها الشمالية

حذرت موسكو من أنها ستتخذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية - تقنية في حال اقتراب العسكريين الأمريكيين من الحدود الروسية في إطار الاتفاقية الثنائية للتعاون الدفاعي بين هلسنكي وواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، "نحن ننظر إلى أن أي اقتراب للبنية التحتية العسكرية الأمريكية من حدود روسيا الاتحادية، سواء في إطار الناتو أو في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأوروبية، من خلال الهدف الذي أعلنته واشنطن رسميا، ما يسمى "الهزيمة الاستراتيجية".

وأضافت: "نراقب بعناية خطط حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بفنلندا. ونؤكد أن روسيا الاتحادية ستضطر إلى اتخاذ تدابير جوابية ذات طابع عسكري وتقني من أجل التصدي لأي تهديد لأمننا".

في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفنلندية، ميكائيل أنتيل، إن الاتفاقية الثنائية بشأن التعاون الدفاعي بين فنلندا والولايات المتحدة، في حالة تنفيذها، ستسمح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام الأراضي والقواعد الفنلندية للتدريب وتخزين المعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي