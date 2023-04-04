موسكو: انضمام فنلندا إلى الناتو سينعكس سلبا على العلاقات مع هلسنكي

بعد انضمام فنلندا اليوم الثلاثاء، إلى حلف شمال الأطلسي، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن ذلك سيؤثر سلبا على العلاقات بين موسكو وهلسنكي.

وأضافت الوزارة في بيان: "نحن مقتنعون بأن التاريخ سيحكم على هذه الخطوة المتسرعة التي اتخذتها سلطات هذا البلد دون إيلاء اعتبار للرأي العام من خلال تنظيم استفتاء، ودون تحليل شامل لعواقب عضوية الناتو"، مؤكدة أن "انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الثنائية الروسية الفنلندية".

كما أعلنت الوزارة أنه بعد انضمام فنلندا إلى الناتو، فإن روسيا الاتحادية ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات.

وأشار البيان إلى أن "فنلندا أصبحت واحدة من الدول الصغيرة الأعضاء في الناتو، والتي لا تلعب دورا مهما، بعد أن فقدت صوتها الخاص بها في الشؤون الدولية، وتخلت هلسنكي كليا عن هويتها الذاتية وعن أي استقلالية".

المصدر: نوفوستي