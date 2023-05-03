بريغوجين: هجوم قوات نظام كييف قد بدأ بالفعل.. نسيطر على الأوضاع في الجبهة

قال مؤسس قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، إن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأ بالفعل، مشيرا أن المقاتلين يسيطرون على الجبهة في الداخل.

وأشار بريغوجين: "أعتقد أن كل شيء قد بدأ بالفعل، متى ستدخل مرحلة نشطة؟، أعتقد ذلك في المستقبل القريب".

وأضاف: "نرى أكبر نشاط لطيران العدو... على طول المحيط وداخل جبهتنا".

وأكد بريغوجين، أن المقاتلين يسيطرون على الجبهة في الداخل.

ووفقا لبريغوجين، فإن "الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية سيدخل المرحلة النشطة في المستقبل القريب".

وأعلن بريغوجين، في وقت سابق، عن تدمير سيارة مصفحة في جمهورية دونيتسك، من المفترض أنه كان بداخلها قائد قوات الدفاع الإقليمية للقوات الأوكرانية، إيغور تانتسيورا.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن محاولة الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين، جعل من المستحيل إجراء أي مفاوضات مع نظام كييف.

وأوضح فولودين: "سنطالب باستخدام أسلحة قادرة على وقف وتدمير نظام كييف الإرهابي".

وأفادت إدارة الرئاسة الروسية، باستهداف مسيرتين أوكرانيتين للكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيل المسيرتين".

وكان الكرملين قد أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي، وتوعد بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ موسكو بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

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المصدر: نوفوستي