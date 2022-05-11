لحظة بلحظة.. اليوم الـ77 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

دخلت العملية الخاصة التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا يومها الـ77، حيث واصلت القوات الروسية تدمير عناصر البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

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