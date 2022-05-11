لحظة بلحظة.. اليوم الـ77 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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دخلت العملية الخاصة التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا يومها الـ77، حيث واصلت القوات الروسية تدمير عناصر البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
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