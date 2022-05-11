فرنسا.. مطالب بتوخي الشفافية خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

طالب سيباستيان نادو عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، وزيرة الدفاع في بلاده فلورنس بارلي، بتقديم بيانات دقيقة عن المعدات والمبالغ التي أنفقت خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار البرلماني إلى أنه، وفقا لمعطيات وزارة الدفاع في بلاده، نقلت فرنسا أسلحة بقيمة 100 مليون يورو إلى أوكرانيا فقط قبل حلول 13 أبريل.

وشملت القائمة، وسائل الحماية والمعدات الإلكترونية الضوئية والذخيرة وأنظمة الأسلحة "التي تلبي الاحتياجات المعلنة" في كييف.

إقرأ المزيد

وذكر نادو، أن مجموعة من البرلمانيين الأوكرانيين طلبت في 6 أبريل، خلال اجتماع في لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، "تزويد كييف بالمزيد من المعدات"، وبنفس الشيء طالب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وقال البرلماني الفرنسي: "من يقول الحقيقة؟ هل هناك سوء فهم؟ ما الذي يحدث بالضبط؟ لتوضيح هذه التناقضات ذات الطبيعة المأساوية، طلبنا منها (من فلورنس بارلي ) تقديم إجابة دقيقة حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمبالغ التي تنفق على ذلك، وتوضيح ذلك لنواب البرلمان، وللمواطنين الفرنسيين والمواطنين الأوروبيين والمواطنين الأوكرانيين".

في الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، إن باريس تعتزم مواصلة مساعدة كييف مهما كانت المدة التي يتطلبها ذلك.

المصدر: RT