لودريان: الصراع في أوكرانيا قد يستمر عدة سنوات

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لعدة سنوات، مشيرا إلى أن بلاده تقدم الأسلحة فقط وهي ليست طرفا في هذا الصراع.

وفي حديث لقناة BFM الفرنسية، قال لودريان في حديثه عن أوكرانيا: "الصراع سيكون طويلا ومعقدا... الأعمال العدائية قد تستمر عدة سنوات".

وأضاف: "كما أعلم، فإن أوكرانيا لن تتنازل عن دونباس، لذلك الأوكرانيون سيقاتلون".

وشدد على أن "فرنسا ليست طرفا في الصراع"، مضيفا: "نحن لا نقاتل إلى جانب أوكرانيا، نحن نقدم الأسلحة وهذا كل شيء".

واعتبر أن الحديث عن خطر "التصعيد عبر استخدام الأسلحة النووية" أمر خاطىء.

وعن عدم زيارته أو زيارة رئيس بلاده إيمانويل ماكرون إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، أوضح أن جدول أعمال هذه الزيارة لم يتم إعداده بعد.

وشدد على أهمية استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن وقف إطلاق النار ضروري من أجل الحوار.

وأردف قوله: "من المستحيل إجراء محادثة مع مسدس مصوب على الرأس".

أشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تواصل في الوقت الحالي العمل للتوصل إلى اتفاق على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي تتضمن فرض حظر على استيراد النفط الروسي.

المصدر: "تاس"