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بوشيلين: لم يعد هناك مدنيون في "آزوفستال"

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بوشيلين: لم يعد هناك مدنيون في
Sputnik
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قال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه لم يعد هناك أي من المدنيين في مجمع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول.

وأضاف بوشيلين القول، إن هذا يعني أن "أيادينا تحررت ولم يعد هناك ما يقيدنا".

قبل أيام، أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية أنه تم بشكل إجمالي إجلاء 182 شخصا من أراضي مصنع "آزوفستال"، المعقل الأخير لقوات القوميين المتطرفين الأوكرانيين في ماريوبول.

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وقال مقر الدفاع الإقليمي في بيان له: "إجمالا، تم إجلاء 182 شخصا من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال.. وتم نقل جميع المدنيين المحررين إلى قرية بيزيمينوية، حيث تم توفير السكن والطعام والرعاية الطبية لهم".

المصدر: وكالات

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