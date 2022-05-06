مقر التنسيق الروسي: إجلاء 50 مدنيا عن مصنع "آزوفستال" في ماريوبول
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أعلن مقر التنسيق الروسي للعمل الإنساني عن إجلاء 50 مدنيا بينهم 11 طفلا، عن مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول.
وجاء في بيان لمقر التنسيق يوم الجمعة، أنه جرت عملية لإجلاء المدنيين الذين احتجزهم النازيون في مصنع "آزوفستال" للصلب.
وأضاف البيان: "تم إنقاذ 50 شخصا من المدنيين بمن فيهم 11 طفلا، وجرى تسليم جميع المدنيين المحررين إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لنقلهم إلى الملاجئ المؤقتة التي سيختارونها".
وأكد البيان أن "العملية الإنسانية في "آزوفستال" ستستمر في 7 مايو 2022".
المصدر: RT