 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: 17 مصابا على الأقل جراء انفجار قوي في منزل وسط مدريد

غوتيريش يعلن إجلاء نحو 500 مدني من ماريوبول والمناطق المحيطة

أخبار العالم

غوتيريش يعلن إجلاء نحو 500 مدني من ماريوبول والمناطق المحيطة
Globallookpress /Xinhua/Victor
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sym7

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إجلاء مئات المدنيين من مدينة ماريوبول في منطقة دونباس والمناطق المحيطة بها، خلال عملية إنسانية نفذت بالتنسيق بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر غوتيريش على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة أن نحو 500 شخص أجلوا بقافلتين من ماريوبول، وخصوصا مصنع الصلب "آزوفستال" الذي لا يزال آخر معقل لقوات الحكومة الأوكرانية هناك، والمناطق المحيطة بهذه المدينة، ضمن إطار عملية ناجحة نفذتها الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتابع: "آمل أن تؤدي مواصلة التنسيق بين موسكو وكييف إلى المزيد من الهدنات الإنسانية بغية توفير ممر آمن للمدنيين".

وشهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع الضخم الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية، ومواصلة محاصرة مجموعة القوات الأوكرانية المتحصنة هناك والتي ترفض الاستسلام.

ووافقت روسيا وأوكرانيا خلال زيارة غوتيريش مؤخرا إلى موسكو وكييف على إشراك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنظيم عملية لإجلاء المدنيين من "آزوفستال".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا