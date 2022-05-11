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أوكرانيا تعلن عن تأميم الأصول الروسية في أراضيها

مال وأعمال

أوكرانيا تعلن عن تأميم الأصول الروسية في أراضيها
Globallookpress Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
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اعتمدت الحكومة الأوكرانية وثيقة تصبح بموجبها الأصول الروسية الموجودة على أراضي الدولة ملكا لها. أعلن عن ذلك رئيس مجلس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اليوم الأربعاء.

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ونشر شيمغال في قناته على "تليغرام": "وافق مجلس الوزراء اليوم على وثيقة تذهب بموجبها الأصول الروسية الموجودة على الأراضي الأوكرانية إلى الدولة، أو بالأحرى إلى صندوق الاستثمار الوطني للمؤسسات الحكومية".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "كل ما تمتلكه روسيا في أوكرانيا، سوف ننزعه ونستخدمه لتعزيز الجيش ودعم الشعب واستعادة بلادنا". وأضاف أن السلطات الأوكرانية "تواصل العمل" مع شركاء غربيين من أجل نقل الأصول الروسية التي تم تجميدها في الخارج إلى السلطات الأوكرانية.

المصدر: تاس

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