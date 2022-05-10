موسكو: أمر الهجوم على جزيرة زمييني صدر عن زيلينسكي شخصيا وبنصيحة مستشاريه البريطانيين

كشف متحدث وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن أمر الهجوم على جزيرة زمييني الخاضعة للقوات الروسية صدر عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنصيحة من مستشارين بريطانيين.

وقال إن "القوات الروسية صدت عدة محاولات لإعادة السيطرة على جزيرة زمييني، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة بلغت 14 مقاتلة ومروحية، و30 طائرة بدون طيار و50 عسكريا".

وأضاف: "زيلينسكي أعطى شخصيا أوامره بشن هجوم فاشل للغاية على الجزيرة، وطالب بتحقيق نتيجة دعائية بحلول 9 مايو، وطبقا لمعلومات مؤكدة، فإن رئيس هيئة الأركان العامة فاليري زالوجني وعددا من القيادات العسكرية الأوكرانية عارضوا العملية الانتحارية التي اقترحها المستشارون البريطانيون على زيلينسكي".

وتابع: "كان من المفترض أن يصدر في ختام هذا العمل بيان مشترك حول "انتصار" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزيلينسكي، ولكن في النهاية، تحدث جونسون فقط أمس، دون أن يذكر كلمة واحدة عن كارثة محاولة اقتحام الجزيرة" الاستراتيجية التي استولت عليها القوات الروسية في الأيام الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"