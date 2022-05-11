صحيفة أمريكية: تجاهل واشنطن مخاوف موسكو تجاه توسع الناتو أدى للوضع الحالي في أوكرانيا

أشارت صحيفة "ويك" الأمريكية إلى أن تجاهل واشنطن مخاوف موسكو حيال توسع "الناتو" شرقا أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، لافتة إلى إمكانية تجنب التصعيد لو تعامل الأمريكان بجدية.

وقال كاتب المقال أندرو داي، إن "الولايات المتحدة تجاهلت مخاوف روسيا حيال توسع الناتو شرقا، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا".

ووصف الرأي القائل بأن حلف شمال الأطلسي "دفاعي بحت بطبيعته" بأنه خاطئ.

وأضاف: "بغض النظر عما إذا كان الناتو قد هدد روسيا أم لا، فقد اعتقد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أنه كان يمثل تهديدا لبلاده، وقناعته هذه أثرت على قرار إطلاق العملية الروسية في أوكرانيا".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، فإن هذه المخاوف كانت متوقعة، وكان من الممكن تجنب الصراع لو تعاملت واشنطن معها بجدية".

وأشار إلى أنه "عشية العملية العسكرية في أوكرانيا، رفض البيت الأبيض مناقشة أسئلة موسكو حول توسع الناتو".

واعتبر أن الحقيقة "غامضة" لأن القادة الغربيين أخبروا القيادة في كييف سرا بأن أوكرانيا "لن تكون عضوا في الناتو".

ورأى أن "الولايات المتحدة خلقت أسوأ وضع ممكن لأوكرانيا، بجعلها دمية لحلف شمال الأطلسي على أعتاب روسيا، وبدون مظلة أمنية من الناتو".

وشدد على أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على حياد أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي"