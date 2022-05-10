خبير يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية تدفع الاتحاد الأوروبي لضم أوكرانيا إليه

كشف المحلل السياسي، راينر روتفوس، في حديث لـRT، عن السبب وراء عدم جدوى قبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال روتفوس إنه لا توجد أسباب حقيقية سياسية أو جيوسياسية أو اقتصادية تدفع الاتحاد الاوروبي لقبول أوكرانيا في تشكيلته.

وأضاف: "إذا بدأت عملية الانضمام، فقد تكون العواقب وخيمة للغاية".

وتابع: "أوكرانيا هي أفقر دولة في أوروبا، مما يعني أن مساعدتها ستلقي بعبء مالي ثقيل على الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن "السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينجوا من انضمام أوكرانيا؟"

المصدر: RT