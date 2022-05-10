أسعار البنزين في الولايات المتحدة تواصل تحطيم الأرقام القياسية

أعلنت بيانات حديثة صادرة عن جمعية السيارات الأمريكية أن سعر غالون البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة، وصل مرة أخرى إلى مستوى قياسي وبلغ 4.37 دولار.

ووفقا لها، بلغ متوسط ​​سعر غالون البنزين بحلول صباح الثلاثاء 4.37 دولارا في الولايات المتحدة. وهو أعلى متوسط ​​في التاريخ، حيث حطم الرقم القياسي لشهر مارس البالغ 4331 دولارا.

ومن المعروف أن أسعار البنزين الأغلى في الولايات المتحدة هي في ولاية كاليفورنيا، حيث يتعين على سائقي السيارات دفع ما متوسطه 5.841 دولارا للغالون الواحد.

وترتفع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية.

المصدر: تاس