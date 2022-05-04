ارتفاع أسعار البنزين مجددا في الولايات المتحدة رغم جهود إدارة بايدن

عاودت أسعار الوقود في الولايات المتحدة الارتفاع مجددا، على الرغم من مساعي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن عن تحرير كميات من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.

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وبلغ سعر غالون البنزين الآن في محطات الوقود الأمريكية حوالي 4.2 دولار، ففي مقاطعة كولومبيا الكبرى وصل السعر إلى 4.7 دولار وفي كاليفورنيا 5.8 دولار، وفقا لبيانات جمعية السائقين الأمريكية.

في مطلع شهر أبريل الماضي، تراجعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب كميات من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، لكن المحللين أشاروا الآن إلى عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى.

وربطت إدارة بايدن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بالأحداث في أوكرانيا، فيما انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب ذلك، وأكد أن أسعار الوقود بدأت في الارتفاع قبل ذلك بكثير.

وسجلت أسعار الوقود في الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا بعد 8 مارس الماضي، عندما أعلن بايدن فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية.

المصدر: وكالات