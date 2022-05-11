نائب أوكراني سابق: يجب اتحاد روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في دولة واحدة

أكد النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، أنه بعد الانتهاء من العملية العسكرية الروسية لنزع السلاح واجتثاث النازية، يجب على أوكرانيا أن تتحد مع روسيا وبيلاروس.

وقال كيفا: "بعد تحرير أوكرانيا من النازية واستعمار الغرب، ينبغي أن تبدأ عملية دمج الدول الثلاث روسيا وبيلاروس وأوكرانيا في دولة واحدة".

وأشار إلى أن التوحيد الطوعي للدول يسهم في تعزيز الأمن في العالم.

المصدر: نوفوستي