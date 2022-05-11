السفير الأمريكي لدى موسكو يصل إلى مبنى الخارجية الروسية بالتزامن مع استدعاء سفير بولندا

وصل السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان اليوم الأربعاء إلى مقر وزارة الخارجية الروسية.

ونشرت وكالة "نوفوستي" الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة وصول ساليفان إلى مقر الوزارة في موسكو.

وغادر ساليفان مقر الخارجية الروسية بعد نحو 20 دقيقة من وصوله إليه.

ولم يتضح بعد سبب هذه الزيارة التي تأتي بالتزامن مع استدعاء الخارجية الروسية سفير بولندا لدى موسكو كشيشتوف كرايفسكي.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد غير المسبوق بين روسيا والغرب في ظل العملية العسكرية التي تواصلها موسكو في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"