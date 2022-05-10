بايدن: واشنطن تبحث عن فرص إعادة الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده وحلفاءها يبحثون عن فرص لإعادة الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية لخفض أسعارها.

وقال بايدن في كلمة للأمريكيين حول إجراءات مكافحة التضخم وخفض الأسعار: "أوكرانيا لديها 20 مليون طن من الحبوب في مرافق التخزين الخاصة بها".

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وأضاف: "نحن نبحث عن الطرق لإعادة هذه الحبوب إلى السوق العالمية التي ستؤدي إلى خفض الأسعار".

واعتبر أن "جائحة كورونا و"حرب السيد بوتين" في أوكرانيا هي الأسباب الرئيسية للتضخم في الولايات المتحدة".

وأضاف: "هذه الحرب أدت أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، دون أن يوضح كيف حدث ذلك.

المصدر: "نوفوستي"