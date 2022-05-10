"بوليتيكو": المفوضية الأوروبية تبحث تعويض هنغاريا مقابل رفضها النفط الروسي

أفاد موقع "بوليتيكو" بأن الاتحاد الأوروبي يفكر في تقديم تعويضات مالية لهنغاريا في محاولة لإقناع رئيس وزرائها فيكتور أوربان بالتوقيع على العقوبات المقترحة على النفط الروسي.

وقال ثلاثة مسؤولين أوروبيين إن الأموال ستحول إلى بودابست كجزء من استراتيجية الطاقة الجديدة للاتحاد الأوروبي المقرر صياغتها الأسبوع المقبل، لإنهاء اعتمادها على الوقود الروسي.

وأوضح الموقع الأمريكي أن "تأمين دعم المجر لخطة منع جميع واردات الاتحاد الأوروبي من الخام والوقود المكرر من روسيا، يعد أمرا ضروريا للحفاظ على الهدف السياسي المتمثل في معارضة أوروبية قوية وموحدة لأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

هذا تتطلع المفوضية إلى استخدام آليات الدفع في إعلانها القادم عن إستراتيجية الطاقة، والذي يسمى REPowerEU، والذي سيتم الإعلان عنه في 18 مايو ومن المقرر أن تتوفر الأموال لدول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك هنغاريا.

وتهدف استراتيجية REPowerEU إلى التخلص التدريجي من اعتماد الكتلة على الوقود الروسي قبل عام 2030.

المصدر: "بوليتيكو"