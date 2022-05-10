برلماني: حظر موارد الطاقة الروسية قد يؤدي لانهيار ربع اقتصاد ألمانيا

علق عضو لجنة مجلس الدوما الروسي للصناعة والتجارة يفغيني نيفانتيف على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن ألمانيا ستقلل الاعتماد "إلى الصفر" على الطاقة الروسية.

وقال البرلماني في مقابلة مع RT، إنه مع الرفض الكامل للغاز الروسي، قد "ينهار ربع اقتصاد ألمانيا، مع توقعات مستقبلية سلبية".

وشدد النائب على أنه "يبدو أننا نشهد وصولا آخر إلى السلطة من قبل الذين ليس لديهم أدنى فكرة عن عواقب قرارات سياسية معينة"، مشيرا إلى أن حظر الاتحاد الأوروبي لإمدادات الطاقة الروسية، سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وأكد نيفانتييف أنه "عندما سترغب أوروبا مجددا بالحصول على النفط والغاز من روسيا، فإن سعرهما سيكون مختلفا تماما عما يقدمه السوق اليوم".

المصدر: RT